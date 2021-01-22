В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли пять человек 

Швейцарии пять человек от 84 до 92 лет скончались после прививки от коронавируса, инциденты не связаны с вакцинацией и обусловлены сопутствующими заболеваниями, сообщает швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic.

"Несмотря на хронологическую корреляцию с вакцинацией, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти", — подчеркивается в заявлении.

Население Швейцарии начали прививать от COVID-19 в декабре прошлого года. Сейчас одобрены два препарата для экстренного использования: от американского фармгиганта Pfizerи немецкого стартапа BioNTech (Swissmedic разрешил его 19 декабря 2020-го) и от компании Moderna (с 12 января).

К сегодняшнему дню Swissmedic получил в общей сложности 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на лекарства в связи с вакцинацией.

"Большинство сообщений (62%) не были серьезными и включали умеренные реакции, которые уже известны из клинических испытаний; 16 сообщений (38%) были классифицированы как серьезные, а пять сообщений были связаны с летальным исходом", — говорится в заявлении регулятора.

Как отмечается со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны, к 21 января в Швейцарии вакцинировались почти 170 тысяч человек. По данным на 2019 год население Швейцарии — чуть более 8,57 миллиона человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.