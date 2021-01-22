В Швейцарии пять человек умерли после вакцинации Pfizer

Швейцарии зафиксировали пять летальных исходов после вакцинации препаратом Pfizer, сообщил швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic.

Сообщается, что всего с начала массовой вакцинации в Швейцарии, которая стартовала в декабре прошлого года, было зафиксировано 42 случая побочных реакций на вакцину. 16 из них квалифицированы как серьезные, а пять закончились летальным исходом.

В заявлении регулятора говорится, что возраст умерших составляет от 84 до 92 лет, кроме того, они страдали сопутствующими заболеваниями.

На данный момент, в Швейцарии от коронавируса вакцинировались уже почти 170 тысяч человек.