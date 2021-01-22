Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

В Швейцарии пять человек умерли после вакцинации препаратом Pfizer 

Мир24 50 минут назад
В Швейцарии пять человек умерли после вакцинации Pfizer
Фото: EPA
В Швейцарии зафиксировали пять летальных исходов после вакцинации препаратом Pfizer, сообщил швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic.
Сообщается, что всего с начала массовой вакцинации в Швейцарии, которая стартовала в декабре прошлого года, было зафиксировано 42 случая побочных реакций на вакцину. 16 из них квалифицированы как серьезные, а пять закончились летальным исходом.
В заявлении регулятора говорится, что возраст умерших составляет от 84 до 92 лет, кроме того, они страдали сопутствующими заболеваниями.
На данный момент, в Швейцарии от коронавируса вакцинировались уже почти 170 тысяч человек.
Ранее стало известно, что в ближайшее время российская вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована в Мексике.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Мир24: последние новости
В Испании на ферме с норками обнаружили коронавирус В Испании на ферме с норками обнаружили коронавирус В Сиэтле и Портленде радикалы устроили беспорядки после инаугурации Байдена В Сиэтле и Портленде радикалы устроили беспорядки после инаугурации Байдена Англичанка сфотографировала призрака, который приставал к ней Англичанка сфотографировала призрака, который приставал к ней
В мире , Мексика , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
Шоу-бизнес
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
00:41
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
Общество
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
00:23
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение