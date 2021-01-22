Улетевшего в свое поместье во Флориде Трампа встречала толпа

Отмечается, что у поместья экс-президента встретила толпа, скандировавшая "Добро пожаловать домой".

По данным издания, на следующий день к гольф-клубу в Уэст-Палм-Бич подъехали 12 тонированных автомобилей, которые, предположительно, сопровождали Трампа, приехавшего поиграть в гольф.