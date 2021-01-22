В Эстонии Тихановскую наградили орденом за заслуги 

Белорусский оппозиционный политик и экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская получила зарубежную награду. В Таллине ей присвоили орден Креста Земли Марии за заслуги перед Эстонией

Орден выдал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Вместе с Тихановской награды в Таллине были присвоены бывшему госсекретарю США Майку Помпео, а также бывшим главам МИД Литвы и Польши Линасу Линкявичюсу и Яцеку Чапутовичу , сообщает Sputnik Беларусь.

Сама Тихановская в ходе своего визита в эстонскую столицу призвала европейские страны расширить санкции в отношении Белоруссии. Также она подтвердила, что не планирует баллотироваться на пост президента.

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