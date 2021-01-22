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В Эстонии Тихановскую наградили орденом за заслуги 

News.ru 20 минут назад
В Эстонии Тихановскую наградили орденом за заслуги
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Белорусский оппозиционный политик и экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская получила зарубежную награду. В Таллине ей присвоили орден Креста Земли Марии за заслуги перед Эстонией.
Орден выдал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Вместе с Тихановской награды в Таллине были присвоены бывшему госсекретарю США Майку Помпео, а также бывшим главам МИД Литвы и Польши Линасу Линкявичюсу и Яцеку Чапутовичу, сообщает Sputnik Беларусь.
Тихановская отказалась участвовать в президентских выборах
Сама Тихановская в ходе своего визита в эстонскую столицу призвала европейские страны расширить санкции в отношении Белоруссии. Также она подтвердила, что не планирует баллотироваться на пост президента.
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Ранее NEWS.ru писал, что Светлана Тихановская обратилась в Еврокомиссию с просьбой помочь с вакцинацией от коронавирусной инфекции в стране. При этом она призвала ЕС не предоставлять вакцину напрямую представителям белорусской власти, а реализовывать кампанию через третью сторону под контролем международных организаций.
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Комментарии 24
В мире , Светлана Тихановская , Яцек Чапутович , МИД , ЕС , Еврокомиссия , ИА Sputnik
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