Сербский чиновник по-русски рассказал о прививке «Спутником V» 

Госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказал, что прекрасно себя чувствует.

Сербский премьер Ана Брнабич сообщила в минувшее воскресенье, что Белград ожидает 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря. Сейчас вакцина находится в процессе получения постоянного разрешения на применение, иммунизация начата 24 декабря также препаратом производства Pfizer и BioNTech.

В ответ на вопрос, как Джерлек чувствует себя после сделанной ему прививки, он с улыбкой ответил на русском языке: "Очень хорошо". При этом он отметил, что российский препарат пользуется особой популярностью у населения.

"Больше всего граждане просят вакцину "Спутник V", скоро ожидаем поставку 250 тысяч доз. Советуем им принимать вакцину, которой у нас больше всего — Sinopharm (1 миллион доз доставлен из КНР — Прим. ред.) Разница в нюансах и методологии действия, но конечная цель — формирование антител и иммунного ответа на COVID-19", -— заявил Джерлек в эфире национального телевидения.

По словам госсекретаря Минздрава Сербии, "Спутник V" из имеющейся партии пока могут принимать люди до 60 лет, сдвинуть возрастную границу может Агентство по лекарствам и медицинским средствам при выдаче постоянного разрешения на ее применение.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.