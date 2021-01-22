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Москва

Сербский чиновник по-русски рассказал о прививке «Спутником V» 

РИА Новости 57 минут назад
Госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказал, что прекрасно себя чувствует.
Сербский премьер Ана Брнабич сообщила в минувшее воскресенье, что Белград ожидает 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря. Сейчас вакцина находится в процессе получения постоянного разрешения на применение, иммунизация начата 24 декабря также препаратом производства Pfizer и BioNTech.
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В ответ на вопрос, как Джерлек чувствует себя после сделанной ему прививки, он с улыбкой ответил на русском языке: "Очень хорошо". При этом он отметил, что российский препарат пользуется особой популярностью у населения.

"Больше всего граждане просят вакцину "Спутник V", скоро ожидаем поставку 250 тысяч доз. Советуем им принимать вакцину, которой у нас больше всего — Sinopharm (1 миллион доз доставлен из КНР — Прим. ред.) Разница в нюансах и методологии действия, но конечная цель — формирование антител и иммунного ответа на COVID-19", -— заявил Джерлек в эфире национального телевидения.

По словам госсекретаря Минздрава Сербии, "Спутник V" из имеющейся партии пока могут принимать люди до 60 лет, сдвинуть возрастную границу может Агентство по лекарствам и медицинским средствам при выдаче постоянного разрешения на ее применение.
Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 5
В мире , Видео , Александр Вулин , Ивица Дачич , Ана Брнабич , Pfizer , МВД , Российский фонд прямых инвестиций
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