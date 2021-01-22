Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

«Целью США станет захват территории России с тотальным геноцидом всего населения» 

Мария Иванова 1 час назад
Эксперт заявил о плане «злопамятного» Байдена по захвату России
Фото: EPA
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что при президенте Джо Байдене целью США станет захват территории России «с тотальным геноцидом всего населения». Об этом он написал в своем Telegram-канале «Мадуро — не дура».
Так Леонков прокомментировал первые поручения Байдена, касающиеся России. Как писал «Рамблер», Байден поручил разведке расследовать хакерскую атаку на госучреждения США, возможное российское вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и историю о наградах, якобы предложенных российской стороной боевикам за убийство американцев в Афганистане.
По мнению Леонкова, санкции США вводит не будут, так как этот метод с Россией не работает, а воевать напрямую не станут, потому что «слишком высока цена».

«Единственно, на что они могут рассчитывать — это «страшный буржуинский план», т.е. делать всё чужими руками. А когда было иначе? Первая и Вторая мировые войны шли по одному и тому же сценарию: разжигание противоречий между странами, инвестиции в «успешного кандидата», — отметил он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По мнению Леонкова, речь идет о третьей мировой войне, в которой США будут воевать с Россией «до последнего европейца, азиата, африканца», «щедро раздавая им за это бумажные фантики (доллары)», но проиграют.

«Русские будут крошить не только проамериканских союзников, но и самого гегемона — при чём одновременно (вас тьма, а нас рать!)», — заявил он.

Леонков добавил, что расслабляться России не стоит, так как «Байден хуже Трампа, к тому же злопамятный». Он посоветовал российским властям ориентироваться на Китай, который при Байдене может стать первой мировой экономикой.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Комментарии
В мире , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Алексей Леонков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
Шоу-бизнес
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
00:41
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
Общество
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
00:23
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение