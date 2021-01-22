Эксперт заявил о плане «злопамятного» Байдена по захвату России

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что при президенте Джо Байдене целью США станет захват территории России «с тотальным геноцидом всего населения». Об этом он написал в своем Telegram-канале «Мадуро — не дура».
Так Леонков прокомментировал первые поручения Байдена, касающиеся России. Как писал «Рамблер», Байден поручил разведке расследовать хакерскую атаку на госучреждения США, возможное российское вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и историю о наградах, якобы предложенных российской стороной боевикам за убийство американцев в Афганистане.
По мнению Леонкова, санкции США вводит не будут, так как этот метод с Россией не работает, а воевать напрямую не станут, потому что «слишком высока цена».
«Единственно, на что они могут рассчитывать — это «страшный буржуинский план», т.е. делать всё чужими руками. А когда было иначе? Первая и Вторая мировые войны шли по одному и тому же сценарию: разжигание противоречий между странами, инвестиции в «успешного кандидата», — отметил он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По мнению Леонкова, речь идет о третьей мировой войне, в которой США будут воевать с Россией «до последнего европейца, азиата, африканца», «щедро раздавая им за это бумажные фантики (доллары)», но проиграют.
«Русские будут крошить не только проамериканских союзников, но и самого гегемона — при чём одновременно (вас тьма, а нас рать!)», — заявил он.
Леонков добавил, что расслабляться России не стоит, так как «Байден хуже Трампа, к тому же злопамятный». Он посоветовал российским властям ориентироваться на Китай, который при Байдене может стать первой мировой экономикой.