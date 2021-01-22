Эксперт заявил о плане «злопамятного» Байдена по захвату России

Так Леонков прокомментировал первые поручения Байдена, касающиеся России. Как писал «Рамблер», Байден поручил разведке расследовать хакерскую атаку на госучреждения США, возможное российское вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и историю о наградах, якобы предложенных российской стороной боевикам за убийство американцев в Афганистане.

По мнению Леонкова, санкции США вводит не будут, так как этот метод с Россией не работает, а воевать напрямую не станут, потому что «слишком высока цена».

«Единственно, на что они могут рассчитывать — это «страшный буржуинский план», т.е. делать всё чужими руками. А когда было иначе? Первая и Вторая мировые войны шли по одному и тому же сценарию: разжигание противоречий между странами, инвестиции в «успешного кандидата», — отметил он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По мнению Леонкова, речь идет о третьей мировой войне, в которой США будут воевать с Россией «до последнего европейца, азиата, африканца», «щедро раздавая им за это бумажные фантики (доллары)», но проиграют.

«Русские будут крошить не только проамериканских союзников, но и самого гегемона — при чём одновременно (вас тьма, а нас рать!)», — заявил он.

Леонков добавил, что расслабляться России не стоит, так как «Байден хуже Трампа, к тому же злопамятный». Он посоветовал российским властям ориентироваться на Китай, который при Байдене может стать первой мировой экономикой.