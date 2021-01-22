Лукашенко: Белоруссия на колени не рухнет

Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Леонидом Зайцем

Лукашенко рассуждал о белорусской экономике и заявил, что «определенностей никаких нет», так как неизвестно, как будет развиваться мировая экономика в условиях пандемии.

Он призвал учитывать это, а также «ограниченность средств» и «определенное давление изнутри, извне».

«Мы, конечно, на колени не рухнем (это однозначно), но в развитии мы это должны учитывать. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое. Будем исходить из этого», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщал «Рамблер», с лета 2020 года в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.