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Times: власти Британии хотят выплачивать по $685 инфицированным коронавирусом в Англии 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Инфицированным коронавирусом в Англии выплатят по 685 долларов
Фото: Reuters
Британские власти планируют выплачивать по £500 ($685, 50,4 тыс. рублей) всем жителям Англии, чей тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает в пятницу газета The Times.
Авторы этой инициативы надеются, что подобная дотация поспособствует самоизоляции граждан в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки, связанной и с распространением мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным. Такие выплаты, по информации издания, будут обходиться государству в £2 млрд в месяц ($2,74 млрд). Однако круг получателей помощи на безвозмездной основе хотят ограничить теми, кто не в состоянии работать из дома.
Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу британского кабинета министров, только 17% людей с симптомами проходят тесты на коронавирус, в то время как другие не делают этого, чтобы избежать самоизоляции. Этот фактор, как отмечается в правительственном документе, является сейчас самым большим препятствием на пути массового тестирования. При этом, по данным The Times, только каждый четвертый проводит в самоизоляции положенные 10 дней, а 15% продолжают работать. Причинами этого чаще всего называют "финансовые трудности и обязанности по уходу" за близкими.
Глава МВД королевства Прити Пател в четверг пригрозила нарушителям карантина в Великобритании новыми штрафами. Вскоре полиция сможет, по ее словам, штрафовать на £800 (более $1 тыс., свыше 80 тыс. рублей) участников вечеринок, проведение которых запрещено в связи с эпидемической ситуацией. Причем штраф будет удваиваться после каждого нарушения до максимальной суммы в £6,4 тыс. ($8,7 тыс., 650 тыс. рублей).
За нарушение ограничительных мер в королевстве предусмотрены штрафы в размере от £200 до £6,4 тыс. (от 20 тыс. до 650 тыс. рублей) для физических лиц и от £1 тыс. до £10 тыс. (от 100 тыс. до 1 млн рублей) — для юридических. Штрафы от £1 тыс. до £10 тыс. грозят также нарушителям режима самоизоляции.
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Комментарии 2
В мире , МВД , Газета The Times , Великобритания
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