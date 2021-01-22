Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Депутат Рады назвал ответственных за насильственную украинизацию 

ИА Regnum 43 минуты назад
Депутат Рады назвал ответственных за насильственную украинизацию
Фото: РИА Новости
Вот уже как полтора года политику насильственной украинизации проводит новая власть. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в эфире телеканала «Украина 24».
Парламентарий заявил, что для развития украинского языка на Украине нужны деньги, а не «рабы», которых лишают родного языка.

«Я категорически считаю, что никто из нас не имеет права упрекать Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM) и обвинять его в действии языкового закона. Да, Порошенко его принял, да он его подписал. Но ответственность Порошенко за это закончилась весной 2019 года», — напомнил Бужанский.

Он добавил, что с тех пор ответственность за политику украинизации несёт власть и, в частности, партия «Слуга народа».

«У нас было полтора года на то, чтобы всё изменить, вся ответственность давно на нас», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе после многочисленных угроз со стороны неонацистов закрылся ресторан еврейской кухни «У Машковичей». Поводом для угроз стал ироничный комментарий администрации ресторана на тему принудительной украинизации сферы обслуживания.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
ИА Regnum: последние новости
В Еврокомиссии отреагировали на решение Венгрии по вакцине «Спутник V» В Еврокомиссии отреагировали на решение Венгрии по вакцине «Спутник V» Сенат США утвердил Ллойда Остина в качестве главы Пентагона Сенат США утвердил Ллойда Остина в качестве главы Пентагона Кремль не стал давать оценку поручению Байдена по «русским хакерам» Кремль не стал давать оценку поручению Байдена по «русским хакерам»
Комментарии 1
В мире , Максим Бужанский , Петр Порошенко , Верховная Рада , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
Шоу-бизнес
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
00:41
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
Общество
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
00:23
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение