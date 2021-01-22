Официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что ЕК подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом 22 января сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал в пятницу на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о подписании контракта на приобретение Венгрией двух миллионов доз российской вакцины.
«Если страна — член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать. Конечно, Еврокомиссия настаивает, что все вакцины должны соответствовать критериям безопасности и эффективности», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Россия заключила с Венгрией договор на поставку вакцины от коронавируса. Предполагается, что страна закупит у РФ два миллиона доз вакцины «Спутник V» — их могут поставить в течение трёх месяцев.