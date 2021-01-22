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Москва

Еврокомиссия подтвердила право Венгрии на покупку российской вакцины 

Парламентская газета и ещё 4 23 минуты назад
Официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что ЕК подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом 22 января сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал в пятницу на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о подписании контракта на приобретение Венгрией двух миллионов доз российской вакцины.

«Если страна — член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать. Конечно, Еврокомиссия настаивает, что все вакцины должны соответствовать критериям безопасности и эффективности», — сказал он.

Россия и Венгрия заключили контракт на поставку «Спутника V»
Ранее сообщалось, что Россия заключила с Венгрией договор на поставку вакцины от коронавируса. Предполагается, что страна закупит у РФ два миллиона доз вакцины «Спутник V» — их могут поставить в течение трёх месяцев.
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В мире , Видео , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Брюссель , Будапешт , Венгрия , Москва
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