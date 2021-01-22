Тихановская отказалась участвовать в президентских выборах 

При этом оппозиционерка призвала европейские страны расширить область действия санкций на сотрудников белорусских госструктур.

Тихановская подчеркнула, что в настоящее время в белорусских тюрьмах находятся не только политзаключенные, но даже люди, которым до сих пор не предъявлены обвинения. По ее словам, заключенных сейчас вряд ли пытают, но они «страдают». Именно поэтому, считает оппозиционерка, необходимо распространить действие санкций на судей, силовиков и других работников официальных госструктур.

«Перед тем, как избивать людей, они должны понять, что их дети не смогут ничего сделать в Европе», — пояснила она.

Тихановская выразила уверенность, что санкции — это наиболее эффективный способ воздействовать на белорусские власти. При этом, отвечая на вопрос, планирует ли она идти на очередные выборы президента страны, как кандидат, оппозиционерка ответила отрицательно. По крайней мере «на данный момент», добавила она.