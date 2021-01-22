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Кравчук заявил о желании посетить Крым 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Кравчук заявил о желании посетить Крым
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым.

«Вы знаете, я бы хотел (лично приехать в Крым). Но я сейчас езжу очень мало далеко. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. И я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», — сказал Кравчук в интервью каналу «Крым 24».

Ранее Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что никакого «компромисса» по Крыму быть не может.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров.
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Комментарии
В мире , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Михаил Шеремет , Госдума , Киев , Москва , Республика Крым
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