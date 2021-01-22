Кравчук заявил о желании посетить Крым 

«Вы знаете, я бы хотел (лично приехать в Крым). Но я сейчас езжу очень мало далеко. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. И я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», — сказал Кравчук в интервью каналу «Крым 24».