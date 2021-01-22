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Москва

Кравчук заявил о желании посетить Крым 

Артём Кульша 30 минут назад
Бывший президент Украины, а ныне представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук хочет посетить Крым. Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил сам.

«Я бы хотел, но, честно скажу, сейчас езжу очень мало далеко», — сообщил политик.

Он высказал мнение, что к тому же власти России негативно оценили бы его визит на полуостров, да и сам он вряд ли испытал бы большое удовлетворение от подобной поездки.
Кравчук заявил о готовности Украины к "компромиссу" по Крыму
В августе, как сообщал «Рамблер», Кравчук заявил, что для решения вопроса возвращения Крыма Украине должна быть создана отдельная переговорная группа. В январе он заявил, что Россия и Украина могут урегулировать конфликты и проблемы путем переговоров и компромиссов.
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал Кравчука пособником развала Советского Союза, которому не свойственно созидание, а сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец — абсолютно не тем человеком, словам которого надо доверять.
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В мире , Видео , Леонид Кравчук
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