Кравчук заявил о желании посетить Крым 

«Я бы хотел, но, честно скажу, сейчас езжу очень мало далеко», — сообщил политик.

Он высказал мнение, что к тому же власти России негативно оценили бы его визит на полуостров, да и сам он вряд ли испытал бы большое удовлетворение от подобной поездки.

В августе, как сообщал «Рамблер», Кравчук заявил, что для решения вопроса возвращения Крыма Украине должна быть создана отдельная переговорная группа. В январе он заявил, что Россия и Украина могут урегулировать конфликты и проблемы путем переговоров и компромиссов.

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал Кравчука пособником развала Советского Союза, которому не свойственно созидание, а сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец — абсолютно не тем человеком, словам которого надо доверять.