Лидеры ЕС проведут дебаты по тему отношений с Россией 

Позавчера лидер партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Баербок заявила, что новый глава Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет раздражает ее дружелюбием по отношению к России.

Она назвала тот факт, что Лашет называет Россию частью общеевропейского дома и заявляет о необходимости больше сотрудничать с ней, одновременно стремясь казаться проевропейским политиком, свидетельством отсутствия у него четкого представления о внешней политике.

Также Баербок призвала Лашета отказаться от поддержки газопровода «Северный поток — 2», который является серьезной атакой на безопасность восточноевропейских стран.