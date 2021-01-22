Лидеры ЕС проведут дебаты по тему отношений с Россией 

Лидеры стран Европейского союза проведут дебаты по теме отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в режиме видеоконференции прошел саммит лидеров Евросоюза. По его итогам председатель Европейского совета Шарль Мишель уведомил президента России Владимира Путина о намерении лидеров ЕС провести в марте стратегические дебаты по отношениям с Москвой.
Позавчера лидер партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Баербок заявила, что новый глава Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет раздражает ее дружелюбием по отношению к России.
Она назвала тот факт, что Лашет называет Россию частью общеевропейского дома и заявляет о необходимости больше сотрудничать с ней, одновременно стремясь казаться проевропейским политиком, свидетельством отсутствия у него четкого представления о внешней политике.
Также Баербок призвала Лашета отказаться от поддержки газопровода «Северный поток — 2», который является серьезной атакой на безопасность восточноевропейских стран.