Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID

Житель США, заразившийся коронавирусом в декабре и получивший вакцину от COVID 21 января, скончался через несколько часов после вакцинации, сообщили в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер.
В офисе сообщили, что в декабре у пациента был положительный результат теста на COVID. 21 января ему сделали прививку, через несколько часов он скончался, передает РИА «Новости».
Отмечается, что умерший получил вакцину не в департаменте здравоохранения округа. Расследование началось на местном, федеральном уровнях и уровне штата, точная причина смерти пока не называется.
Как отмечает телеканал Fox, неизвестно, была ли использована вакцина от компании Moderna или Pfizer.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии пять человек скончались после вакцинации от коронавируса. В стране одобрено использование двух вакцин: Moderna и препарат производства Pfizer/BioNTech.
До этого после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer, скончались девять человек. В Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech.