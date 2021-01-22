Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID

Житель США , заразившийся коронавирусом в декабре и получивший вакцину от COVID 21 января, скончался через несколько часов после вакцинации, сообщили в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер.

В офисе сообщили, что в декабре у пациента был положительный результат теста на COVID. 21 января ему сделали прививку, через несколько часов он скончался, передает РИА «Новости»

Отмечается, что умерший получил вакцину не в департаменте здравоохранения округа. Расследование началось на местном, федеральном уровнях и уровне штата, точная причина смерти пока не называется.

Как отмечает телеканал Fox, неизвестно, была ли использована вакцина от компании Moderna или Pfizer

Ранее сообщалось, что в Швейцарии пять человек скончались после вакцинации от коронавируса. В стране одобрено использование двух вакцин: Moderna и препарат производства Pfizer/BioNTech.