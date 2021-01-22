Обзор иноСМИ: Зеленский позвал Байдена в Киев 

Зеленский позвал Байдена в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу США Джо Байдена в Киев и выразил уверенность, что при Байдене отношения стран станут лучше. Об этом сообщает 112.ua.

«Наблюдаю за инаугурацией нового президента США в своем новом офисе на улице Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо знакомом Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся», — подчеркнул Зеленский.

«Мы видим вас и осуждаем»: секрет «Макдональдса»

Сотрудница «Макдональдса» раскрыла секрет бесперебойной работы «МакАвто»: все машины снимает камера, поэтому работники без труда находят нужное авто на парковке и приносят заказ. Камера делает снимок машины, когда клиенты заказывают еду, пишет Daily Mail со ссылкой на TikTok девушки.

«Так что не ковыряйте в носу, когда делает заказ, потому что мы это видим и осуждаем вас», — заявила она.

По словам девушки, ей приходилось наблюдать, как клиенты «МакАвто» кричали и били по рулю в приступе гнева, когда их любимые бургеры были недоступны для заказа.

Чудодейственный крем Елизаветы II

Антивозрастной крем, которым пользуется королева Великобритании Елизавета II , стоит не больше пяти евро (около 447 рублей) и производится одной из старейших британских компаний. Об этом пишет Mujerhoy со ссылкой на книгу Брайана Козловски о правилах жизни королевы.

Козловски рассказал, что Елизавета II всегда выбирает недорогую косметику и тратит на нее гораздо меньше, чем остальные члены королевской семьи. Крем, который использует королева, производит британская фирма Cyclax, основанная в 1896 году, утверждает писатель. Средство содержит витамин Е и, как обещает производитель, предотвращает преждевременное старение кожи.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за два взрыва

«Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за два взрыва, устроенных террористами-смертниками на оживленном рынке в Багдаде. Как сообщает Fox News, в результате атак погибли не менее 32 человек и более ста получили ранения.

Иракские чиновники заявили, что это первый масштабный теракт за долгое время. Он вернул страну «в темные времена неистовых нападений боевиков». Первый террорист-смертник громко кричал, прося о помощи, что побудило людей собраться вокруг его — и только после этого он совершил взрыв.

«Рано открывать шампанское»: Украина о «Северном потоке-2»

Глава украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в своей колонке для УНИАН заявил , что у дела у «Северного потока-2» «обстоят не очень хорошо» из-за расширения санкций США. «Но можно ли уже открывать шампанское? Скорее всего, делать это рано», — написал он.

Харченко подчеркнул, что и Германия, и Россия сдаваться не готовы. Немцы продолжают делать все возможное со своей стороны, чтобы проект состоялся. Правительство земли Мекленбург — Передняя Померания даже объявило о создании фонда, который должен выступить «прокладкой», способной спасти проект, предупредил эксперт.