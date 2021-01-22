Гордон назвал Порошенко народным артистом Советского Союза 

«Петр Алексеевич актер "больших" и "малых", выдающийся. Народный артист Советского Союза. Если бы был СССР, он бы им стал (…). Ему же соврать как нам два пальца… Даже один», — сказал Гордон.

Он подчеркнул, что верить Порошенко нельзя: «Это абсолютно завравшийся брехун».

15 января Государственное бюро расследований возбудило очередное уголовное дело против Порошенко. Дело возбуждено по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Оно было открыто в связи с работой кондитерской фабрики Roshen в российском Липецке.

В сентябре один из адвокатов бывшего украинского президента Илья Новиков сообщил , что против Порошенко возбуждено минимум 58 дел, но «на самом деле их может быть еще больше». Защита считает все дела политически мотивированными, способом давления на оппозицию — бывший президент является лидером оппозиционной партии «Европейская солидарность».

Известно, что Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота и других. По большинству из них он проходит свидетелем. Статус подозреваемого пятый президент Украины получил в деле о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки.