Украинская звезда TikTok попросила защиты от ВСУ у Авакова

Блогер di.rubens, травлю которой спровоцировал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан , обратилась за помощью к главе МВД Арсену Авакову. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Как писал «Рамблер», ранее Штефан опубликовал видео di.rubens из TikTok, где она выбирала между странами и сделала выбор в пользу России.

Штефана возмутило, что снималось это видео на Майдане, «где происходили события со слезами на глазах», и ролик набрал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. По его словам, он надеялся, что девушка поймет свою ошибку, «но она решила идти другим путем» — написать на него жалобу в Министерство обороны Украины

Блогер назвала видео сфальсифицированным: по ее словам, в том тиктоке она выбрала Россию как страну для путешествий, так как объездила всю Украину.

«Я каждодневно получаю шквал ненависть и угрозы физической расправой надо мной. Этот человек призвал найти меня и наказать, после этого мои личные данные и данные моих родных были размещены в интернете в помощь тем, кто желает моей смерти. Сегодня меня предупредили о том, что у меня остались сутки», — рассказала di.rubens.

Она отметила, что подала заявление в полицию и попросила Авакова взять ситуацию под личный контроль