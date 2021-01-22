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«У меня остались сутки»: Украинская звезда TikTok попросила защиты у Авакова 

Мария Иванова 1 час назад
Украинская звезда TikTok попросила защиты от ВСУ у Авакова
Фото: Instagram
Украинская звезда TikTok попросила защиты от ВСУ у Авакова
Блогер di.rubens, травлю которой спровоцировал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, обратилась за помощью к главе МВД Арсену Авакову. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Как писал «Рамблер», ранее Штефан опубликовал видео di.rubens из TikTok, где она выбирала между странами и сделала выбор в пользу России.
Штефана возмутило, что снималось это видео на Майдане, «где происходили события со слезами на глазах», и ролик набрал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. По его словам, он надеялся, что девушка поймет свою ошибку, «но она решила идти другим путем» — написать на него жалобу в Министерство обороны Украины
Блогер назвала видео сфальсифицированным: по ее словам, в том тиктоке она выбрала Россию как страну для путешествий, так как объездила всю Украину.

«Я каждодневно получаю шквал ненависть и угрозы физической расправой надо мной. Этот человек призвал найти меня и наказать, после этого мои личные данные и данные моих родных были размещены в интернете в помощь тем, кто желает моей смерти. Сегодня меня предупредили о том, что у меня остались сутки», — рассказала di.rubens.

Она отметила, что подала заявление в полицию и попросила Авакова взять ситуацию под личный контроль

«Я прошу защитить мою жизнь и жизнь моих близких, а свою честь и достоинство я буду защищать в суде», — заключила она.

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Комментарии 1
В мире , Анатолий Штефан , Арсен Аваков , МВД
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