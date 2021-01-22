Байден дал поручения разведке по поводу России

Комментируя планы Байдена по России , Псаки заявила, что США намерены добиться пятилетнего продления договора СНВ-III (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

«Президент давно и ясно дал понять, что этот договор отвечает интересам национальной безопасности США. И продление имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией являются враждебными», — подчеркнула она.

Новый СНВ — единственный оставшийся договор, ограничивающий ядерные силы России, и «якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами», сказала Псаки.

«Хотя мы работаем с Россией над продвижением интересов США, мы также работаем над тем, чтобы заставить Россию отвечать за ее безрассудные и враждебные действия», — заявила представитель Белого дома.

С этой целью Байден поручил разведывательному сообществу расследовать хакерскую атаку на госучреждения, возможное российское вмешательство в выборы в 2020 году, применение химического оружия против Навального и историю о наградах, якобы предложенных российской стороной боевикам за убийство американцев в Афганистане. В Кремле причастность ко всему этому не раз отрицали.