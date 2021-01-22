Байден дал поручения разведке по поводу России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байдена поручил разведке дать «полную оценку» ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте президентской администрации.
Комментируя планы Байдена по России, Псаки заявила, что США намерены добиться пятилетнего продления договора СНВ-III (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).
«Президент давно и ясно дал понять, что этот договор отвечает интересам национальной безопасности США. И продление имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией являются враждебными», — подчеркнула она.
Новый СНВ — единственный оставшийся договор, ограничивающий ядерные силы России, и «якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами», сказала Псаки.
«Хотя мы работаем с Россией над продвижением интересов США, мы также работаем над тем, чтобы заставить Россию отвечать за ее безрассудные и враждебные действия», — заявила представитель Белого дома.
С этой целью Байден поручил разведывательному сообществу расследовать хакерскую атаку на госучреждения, возможное российское вмешательство в выборы в 2020 году, применение химического оружия против Навального и историю о наградах, якобы предложенных российской стороной боевикам за убийство американцев в Афганистане. В Кремле причастность ко всему этому не раз отрицали.
Как писал «Рамблер», ранее The Washington Post рассказала, что Байден не хочет перезагружать отношения с Москвой. По данным газеты, разведчики приготовят для нового президента доклад, на основании которого Россию привлекут к ответственности за «безрассудные и агрессивные действия».