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Москва

Псаки раскрыла планы Байдена по России 

Мария Иванова 1 час назад
Байден дал поручения разведке по поводу России
Фото: EPA
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байдена поручил разведке дать «полную оценку» ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте президентской администрации.
Комментируя планы Байдена по России, Псаки заявила, что США намерены добиться пятилетнего продления договора СНВ-III (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

«Президент давно и ясно дал понять, что этот договор отвечает интересам национальной безопасности США. И продление имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией являются враждебными», — подчеркнула она.

Новый СНВ — единственный оставшийся договор, ограничивающий ядерные силы России, и «якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами», сказала Псаки.

«Хотя мы работаем с Россией над продвижением интересов США, мы также работаем над тем, чтобы заставить Россию отвечать за ее безрассудные и враждебные действия», — заявила представитель Белого дома.

С этой целью Байден поручил разведывательному сообществу расследовать хакерскую атаку на госучреждения, возможное российское вмешательство в выборы в 2020 году, применение химического оружия против Навального и историю о наградах, якобы предложенных российской стороной боевикам за убийство американцев в Афганистане. В Кремле причастность ко всему этому не раз отрицали.
Как писал «Рамблер», ранее The Washington Post рассказала, что Байден не хочет перезагружать отношения с Москвой. По данным газеты, разведчики приготовят для нового президента доклад, на основании которого Россию привлекут к ответственности за «безрассудные и агрессивные действия».
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Комментарии
В мире , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Администрация США , Washington Post
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