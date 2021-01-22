Украинец заявил о лучшем положении пенсионеров в Крыму 

Харьковчанин в эфире украинского телеканала «Наш» заявил, что пенсионеры в Крыму живут гораздо лучше, чем пенсионеры на Украине сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, «коммуналка» на полуострове обходится дешевле, а выплаты и пособия от государства в несколько раз больше украинских аналогов.

Мужчина призвал сограждан посмотреть, «что агрессор сделал в Крыму с украинцами». Он подчеркнул, что стоимость коммунальных услуг для крымчан в «десятки раз ниже».

При этом жители полуострова получают от государства солидные выплаты, которые «в несколько раз выше» тех, что получают на Украине: в частности, материнский капитал и пенсии.

«Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше», — пожаловался житель Харьковской области.

Он отметил, что Киеву следует переориентироваться: необходимо прислушиваться не к США, а к «Востоку». В пример он привел положение в российских регионах, где ситуация с медициной и иными социальными сферами гораздо лучше, чем на Украине.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пенсионер, назвавший себя «патриотом», в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил, что мечтает, но не может переехать из Крыма на Украину. Пожилой крымчанин заявил, что очень хочет жить в Украине, но сомневается, что сможет себе это позволить.

По его словам, там ему придется жить на 1700 гривен (около 4,5 тысячи рублей) с учетом оплаты услуг ЖКХ. В Крыму, уверяет пенсионер, «коммуналка» гораздо дешевле. За двухкомнатную квартиру, отапливаемую газовым котлом, за свет, интернет и ремонт дома он ежемесячно тратит не более 3 тысяч рублей при суммарном месячном доходе около 20 тысяч рублей.