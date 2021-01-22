Киевская блогер объяснила, почему предпочла Россию Украине 

Блогерша di.rubens предпочла Россию Украине как страну для путешествий. Об этом, как сообщает «Царьград», она рассказала сама.

Некоторое время назад офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан распространил видеозапись из тиктока di.rubens, на которой та между Россией и Украиной выбирает первую. Критерий выбора из видео неясен.

Общественность на Украине раскритиковала ее за это. После этого блогерша объяснила, что Штефан опубликовал обрезанный ролик, а в той его части, которую он не показал, как раз содержался критерий выбора. Вопрос состоял в том, какую страну она хотела бы посетить.

Di.rubens объяснила, что выбрала Россию, потому что на Украине она живет и уже побывала там повсюду. Она обвинила Штефана в провокационных действиях, которые повлекли за собой угрозы в ее адрес.