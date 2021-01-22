Саммит ЕС ввел понятие «темно-красных» зон в Европе

Лидеры ЕС на видеоконференции по вопросам борьбы с коронавирусом приняли решение ввести новое понятие "темно-красных" зон пандемии в Европе, то есть очагов с самым высоким показателем распространения инфекции. Об этом заявила в четверг вечером глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита.
"Мы приняли решение ввести термин "темно-красных" зон, очагов с особенно высоким распространением вируса, в отношении которых могут вводиться целевые меры по ограничению перемещений, чтобы не допустить полного закрытия границ", — заявила она, признав, что Евросоюз сейчас является практически полностью "красной" эпидемиологической зоной.
Лидеры Евросоюза пообещали выделить странам-партнерам ограниченное число доз вакцины, заказанной для ЕС, но сроки не определены.