Саммит ЕС ввел понятие «темно-красных» зон в Европе

"Мы приняли решение ввести термин "темно-красных" зон, очагов с особенно высоким распространением вируса, в отношении которых могут вводиться целевые меры по ограничению перемещений, чтобы не допустить полного закрытия границ", — заявила она, признав, что Евросоюз сейчас является практически полностью "красной" эпидемиологической зоной.