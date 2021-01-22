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Саммит ЕС ввел понятие «темно-красных» зон пандемии в Европе 

ТАСС и ещё 1 12 минут назад
Саммит ЕС ввел понятие «темно-красных» зон в Европе
Фото: ТАСС
Лидеры ЕС на видеоконференции по вопросам борьбы с коронавирусом приняли решение ввести новое понятие "темно-красных" зон пандемии в Европе, то есть очагов с самым высоким показателем распространения инфекции. Об этом заявила в четверг вечером глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита.

"Мы приняли решение ввести термин "темно-красных" зон, очагов с особенно высоким распространением вируса, в отношении которых могут вводиться целевые меры по ограничению перемещений, чтобы не допустить полного закрытия границ", — заявила она, признав, что Евросоюз сейчас является практически полностью "красной" эпидемиологической зоной.

Лидеры Евросоюза пообещали выделить странам-партнерам ограниченное число доз вакцины, заказанной для ЕС, но сроки не определены.
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В мире , Европа , ЕС , Еврокомиссия , Бельгия , Брюссель
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