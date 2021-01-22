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Армения указала на враждебные действия Турции и Азербайджана 

Lenta.ru и ещё 1 18 часов назад
Армения заявила о враждебных действиях Турции и Азербайджана
Фото: Reuters
Армения не считает, что Турция и Азербайджан настроены на мир в Нагорном Карабахе, учитывая, что их реальные действия можно расценить как враждебные. Об этом заявила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, передает NEWS.am.
Таким образом она прокомментировала заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара и Баку готовы предпринять шаги по нормализации отношений с Ереваном, если мир в Карабахе продлится достаточно долго.
Нагдалян указала, что Турция и Азербайджан проводят учения прямо у границ Армении. По ее словам, это нарушение обязательств перед ОБСЕ и свидетельство того, что намерения Баку и Анкары совсем не мирные. Таким образом, заявления Турции «никоим образом не подкрепляются действиями, более того, они противоречат друг другу», добавила спикер МИД.
О том, что Турция рассматривать возможность нормализации отношений с Арменией, Чавушоглу неоднократно говорил в последние месяцы. В частности, такое заявление прозвучало в конце декабря на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Мы хотим, чтобы был мир, экономическое развитие, чтобы у нас в будущем не было необходимости контролировать мир», — цитирует его Sputnik Армения.
11 января на переговорах в Москве президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились собрать трехстороннюю рабочую группу по вопросам развития Нагорного Карабаха. После встречи Алиев объявил о том, что в регионе появится новая железная дорога, и выразил надежду, что магистраль откроет путь армянским грузам на турецкий рынок.
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Комментарии
В мире , Армия , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Сергей Лавров , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , МИД , ОБСЕ , ИА Sputnik , Азербайджан , Анкара , Армения , Баку , Ереван , Москва , Турция
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