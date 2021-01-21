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Посольство России в Албании отреагировало на высылку дипломата 

Газета.Ru 19 минут назад
Посольство России в Албании отреагировало на высылку дипломата
Фото: Visar Kryeziu/AP
Посольство России в Албании отреагировало на объявление российского дипломата персоной нон гранта, передает РИА «Новости».
В диппредставительстве подтвердили получение вербальной ноты от албанской стороны, также там добавили, что ознакомились заявлением МИД Албании, опубликованном для прессы.

«Считаем все приведенные в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными. Отмечаем также, что указание в пресс-релизе имени и фамилии нашего сотрудника грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике. МИД России проинформирован», — сообщили в посольстве.

Албания выслала российского дипломата
Ранее внешнеполитическое ведомство Албании объявило персоной нон грата российского дипломата из-за нарушения мер по коронавирусу. Он должен покинуть страну в течение 72 часов.
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В мире , МИД , РИА Новости
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