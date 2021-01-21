Посольство России в Албании отреагировало на высылку дипломата 

«Считаем все приведенные в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными. Отмечаем также, что указание в пресс-релизе имени и фамилии нашего сотрудника грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике. МИД России проинформирован», — сообщили в посольстве.