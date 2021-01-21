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Въезжающих в США обязали проходить карантин 

Газета.Ru 29 минут назад
Въезжающих в США обязали проходить карантин
Фото: Reuters
Въезжающие в США будут обязаны проходить карантин из-за коронавируса, объявил президент США Джо Байден. Об этом пишет РИА «Новости».
Он подчеркнул, что новые меры вводятся из-за выявления новых штаммов коронаивруса.

«В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест (на коронавирус) перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку», — сказал Байден.

США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 24,5 миллиона, скончались 408 тысяч человек.
Ранее Байден спрогнозировал, что число смертей от коронавируса в США в феврале, вероятно, достигнет 500 тысяч.
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В мире , Джозеф Байден , РИА Новости
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