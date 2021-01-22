Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В США заявили о выходе на плато по коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 2 24 минуты назад
В США заявили о выходе на плато по коронавирусу
Фото: Reuters
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о выходе страны на плато по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если смотреть в последнее время среднее количество зараженных за неделю — помните, у нас было между 300-400 тысяч, 200-300 тысяч, — сейчас похоже на то, что ситуация выходит на плато», — отметил Фаучи в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Инфекционист также добавил, что более, чем в 20 штатах был обнаружен британский штамм коронавируса.
Ранее президент США Джо Байден предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, число смертельных случаев достигнет 500 тысяч уже в феврале. Байден добавил, что понадобятся месяцы, чтобы ситуация улучшилась. При этом политик выразил уверенность в том, что США одержат победу над пандемией.
По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, США остаются страной с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом в мире: 24 538 028. С начала пандемии в стране скончались 408 011 человек.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Последние новости
Путин призвал выровнять цены на жилье Путин призвал выровнять цены на жилье Байден продлит ракетный договор с Россией Байден продлит ракетный договор с Россией ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России за войну 2008 года ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России за войну 2008 года
Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Энтони Фаучи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
00:14
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
01:21
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
Армия Войска
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
00:48
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
Происшествия
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
00:15
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение