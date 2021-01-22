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Страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 50 минут назад
Страны ЕС согласились взаимно признавать тесты на COVID-19
Фото: Reuters
Все 27 стран-членов Европейского союза (ЕС) согласились взаимно признавать антигенные экспресс-тесты и результаты ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в заявлении, сделанном по итогам в ходе онлайн-саммита, который прошел 21 января.
Отмечается, что это имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения.
Страны ЕС также договорились обмениваться данными по коронавирусу через специальную цифровую платформу, в которую будет включен единый список экспресс-тестов на COVID-19, а также стандарты для их использования.
В сообщении отмечается, что принятое решение поможет смягчить последствия от распространение коронавируса, а также поспособствует бесперебойному функционированию внутреннего рынка ЕС.
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В мире , ЕС
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