Киевская блогер объяснила, почему предпочла Россию Украине

Киевская блогерша Таисия Онацкая (di.rubens) объяснила, почему она выбрала Россию вместе Украины на видео в TikTok, из-за которого у нее возник конфликт с офицером украинской армии Анатолием Штефаном

На ролике Онацкая, отвечая на вопросы другого блогера и выбирая одну из двух названных им стран, выбирает Россию, а не Украину.

Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше, осталось за кадром. Штефан назвал поступок девушки постыдным, возмутило видео и других украинских радикалов. В ответ блогерша назвала офицера "позором украинской армии", который "воюет с мирным населением" и хочет "хайпа".

Девушка рассказала в Instagram, что снимала блиц-опросы с участием других блогеров, на которых нужно было из двух предложенных вариантов ответа выбрать один.