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Москва

Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила «выбор» России 

РИА Новости 42 минуты назад
Киевская блогер объяснила, почему предпочла Россию Украине
Фото: Instagram
Киевская блогерша Таисия Онацкая (di.rubens) объяснила, почему она выбрала Россию вместе Украины на видео в TikTok, из-за которого у нее возник конфликт с офицером украинской армии Анатолием Штефаном.
На ролике Онацкая, отвечая на вопросы другого блогера и выбирая одну из двух названных им стран, выбирает Россию, а не Украину.
Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше, осталось за кадром. Штефан назвал поступок девушки постыдным, возмутило видео и других украинских радикалов. В ответ блогерша назвала офицера "позором украинской армии", который "воюет с мирным населением" и хочет "хайпа".
Девушка рассказала в Instagram, что снимала блиц-опросы с участием других блогеров, на которых нужно было из двух предложенных вариантов ответа выбрать один.

"Вопрос звучал так: какую страну ты бы хотела посетить. И на видео я должна была выбрать одну из предлагаемых стран. Логика была следующая: из двух стран выбрать наиболее интересную для путешествий", — заявила Онацкая.

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В мире , Анатолий Штефан , Московская область
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