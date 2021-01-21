Джо Байден введет новые санкции против России 

Президент США Джо Байден исключил перезагрузку отношений с Россией и готовится ввести новые санкции, сообщила газета Washington Post.
По данным издания, Байден на этой неделе поручит директору национальной разведки Эврил Хэйнс предоставить ему полный отчет по России, который включает информацию о якобы имевшим место вмешательстве России в президентские выборы в 2020 году, использованию химоружия против Алексея Навального, вознаграждении за нападения на американских солдат в Афганистане и массовым кибератакам на федеральные ведомства США.
После получения отчета Байден примет окончательные решения о дальнейших действиях.
Высокопоставленный чиновник заявил Washington Post, что США будет стараться «привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия», которые она якобы совершала в последние годы и месяцы.
В материале говорится, что это первый случай в американской истории, когда новый президент США начинает правление с враждебных шагов по отношению к России.
Как сообщал «Рамблер», Джо Байден официально вступил в должность президента США 20 января. В первый день работы на новом посту Байден подписал 17 указов, меморандумов и исполнительных директив. Девять из них прямо отменяют распоряжения предыдущего президента Дональда Трампа.