Житель Харьковской области в прямом эфире телеканала "НАШ" пожаловался на серьезные различия в уровнях пенсии в Крыму и на Украине

Мужчина по имени Михаил позвонил в телеэфир и призвал власти страны выйти из фарватера США . По его мнению, Украине следует "слушать, что говорит Восток".

"Посмотрите, что "агрессор" в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше", — пожаловался мужчина.

Кроме того, украинец отметил улучшение качества жизни на полуострове во всех сферах. Он привел в пример крымских татар, которым разрешили использовать школьные программы и учебники на родном языке — украинские власти не решались на этот шаг за все время, которое регион находился под их контролем.

"Россия многое делает, а не только говорит. Есть у меня родственники и в остальной России. Даже в глухих деревнях медицина и социалка в разы лучше, чем у нас", — заявил телезритель.

Украинец обвинил власти в геноциде его народа. Он отметил, что десятки миллионов человек были вынуждены эмигрировать, поскольку их фактически "выдавили" из страны.