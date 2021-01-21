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У берегов Италии нашли тушу огромного кита 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
У берегов Италии нашли тушу огромного кита
Фото: Guardia Costiera
Береговая охрана Италии обнаружила у побережья области Кампания тушу огромного кита, вероятно, одну из крупнейших когда-либо найденных в Средиземном море, сообщает береговая охрана Италии.
Тушу млекопитающего нашли в море сотрудники отряда водолазов береговой охраны. Как сообщается, по всей видимости, это один из самых крупных полосатиковых китов, обнаруженных в Средиземном море.

"Глубокой ночью завершились сложные операции по извлечению и перевозке особи полосатикового кита, обнаруженной 17 января в акватории порта Сорренто", — говорится в пресс-релизе. Тушу кита тащили на буксире два патрульных катера. Они отвезли ее к порту Неаполя.

Благодаря этому стало возможным проведение патологоанатомического исследования, необходимого для более точного определения причин смерти млекопитающего.
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В мире , Италия , Неаполь
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