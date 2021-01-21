Пелоси: Конгресс готов начать процесс по импичменту Трампа

Конгресс готов к началу процесса над Трампом в рамках импичмента, заявила в четверг на брифинге спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, но не стала называть точных сроков передачи дела в сенат и начала процесса.
"Я не назову вам дату, когда это произойдет. Мы должны дождаться, чтобы сенат возобновил работу. Они (сенат) уже проинформировали нас, что они готовы к получению (объявленного палатой представителей импичмента), остаются вопросы о том, как будет происходить сам процесс. Но мы готовы", — сказала спикер журналистам на регулярном брифинге в Конгрессе.
Она сообщила, что в предстоящие несколько дней будет продолжать переговоры с "менеджерами импичмента о том, когда сенат будет готов начать судебный процесс" над Трампом.
После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа палата представителей объявила 45-му президенту США импичмент за подстрекательство к мятежу, это произошло за неделю до истечения президентских полномочий Трампа. Теперь процесс в отношении уже бывшего президента должен пройти в сенате, которому в качестве суда предстоит вынести решение о виновности или невиновности Трампа.