Пелоси: Конгресс готов начать процесс по импичменту Трампа

"Я не назову вам дату, когда это произойдет. Мы должны дождаться, чтобы сенат возобновил работу. Они (сенат) уже проинформировали нас, что они готовы к получению (объявленного палатой представителей импичмента), остаются вопросы о том, как будет происходить сам процесс. Но мы готовы", — сказала спикер журналистам на регулярном брифинге в Конгрессе.