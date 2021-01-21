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Кравчук пообещал России новые разнообразные санкции 

Газета.Ru 54 минуты назад
Кравчук пообещал России новые разнообразные санкции
Фото: РИА Новости
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что санкционные меры против России будут расширяться и становиться все более разнообразными, его цитирует его украинская газета «Вести».
Кравчук считает, что санкции против России могут ввести из-за конфликта на востоке Украины.

«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается «агрессору», — заявил дипломат.

Притом, по его мнению, это может помочь решить конфликт в Донбассе.
Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» по Крыму
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович говорил, что Россия и Украина могут помириться в течение одного дня. По его словам, такой исход событий напрямую зависит от президента России Владимира Путина.
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В мире , Алексей Арестович , Леонид Кравчук , Владимир Путин , Газета "Вести"
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