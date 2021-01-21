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Пока вы не уснули: МИД рассказал о направленных Байдену предложениях 

Елена Прошина 25 минут назад
Пока вы не уснули: МИД рассказал о направленных Байдену предложениях
Фото: ТАСС
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

МИД направил предложения Байдену

Россия надеется получить отклик администрации президента США Джо Байдена на свои предложения по отношениям Москвы и Вашингтона, мяч сейчас на стороне США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Собянин объявил о смягчении ковид-ограничений в Москве

С 22 января в столице возобновится работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. Кроме того, максимально допустимое количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличили с 25 до 50 процентов от общей вместимости.
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Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов получил 24 года колонии

В декабре присяжные признали срочника виновным в убийстве и покушении на убийство и заслуживающим снисхождения. Это избавило его от пожизненного лишения свободы. Сегодня 2-й Восточный окружной военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к лишению свободы на 24 года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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В России начались масштабные проверки перепланировок квартир

Цель — выявить незаконные перепланировки. Инспекторы обходят дома, интересуясь прежде всего любыми несогласованными изменениями. При этом они обращают внимание не только на снесенные стены или дополнительно протянутые коммуникации, но и на мелкие огрехи.
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Доллар ослаб после инаугурации Байдена

В четверг доллар начал европейскую сессию на спаде из-за спроса на более рискованные валюты на фоне возросших надежд на серьезные меры стимулирования в США после прихода в Белый дом президента Джо Байдена.
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Меркель поможет "Спутнику V" в Европе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA). Она отметила, что речь идет о поддержке в оформлении документации.
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ФСБ предотвратила массовое убийство в подмосковной школе

ФСБ РФ / ТАСС
Двое 16-летних подростков стали разрабатывать план нападения на школу, в том числе способы убийства учителей и соучеников. Это стало известно сотрудникам ФСБ. Они предотвратили нападение и задержали молодых людей. В их отношении были возбуждены уголовные дела.
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Москвичей начнут переводить на цифровые паспорта

В четвертом квартале 2021 года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты, в это же время появится мобильное приложение для них, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
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Центробанк купил валюту на миллиарды рублей

ЦБ в рамках бюджетного правила приобрел валюту на внутреннем ранке на сумму 7,1 миллиарда рублей. Регулятор возобновил покупку валюты с 15 января. 19 января объем сделок составлял 14,2 миллиарда рублей. Всего за почти неделю покупки валюты регулятором достигли показателя 21,3 миллиарда рублей.
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Киев запретил Медведчуку летать в Москву

Государственной авиационной службе Украины приказали не выпускать самолеты с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Россию, заявил его однопартиец, депутат Верховной рады Илья Кива.
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Федора Емельяненко госпитализировали

Экс-чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко был госпитализирован в одну из столичных «коронавирусных» клиник. Информацию журналистам подтвердила сотрудница клинической больницы №52. Медик заявила, что Емельяненко находится «у них», но не уточнила, в каком состоянии находится спортсмен.
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Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
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В мире , Илья Кива , Виктор Медведчук , Джозеф Байден , Мария Захарова , Ангела Меркель , Федор Емельяненко , Александр Горовой , Владимир Путин , ФСБ , МИД , Администрация США , ФСИН , Центральный банк России , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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