Пока вы не уснули: МИД рассказал о направленных Байдену предложениях 

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Россия надеется получить отклик администрации президента США Джо Байдена на свои предложения по отношениям Москвы и Вашингтона, мяч сейчас на стороне США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

С 22 января в столице возобновится работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. Кроме того, максимально допустимое количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличили с 25 до 50 процентов от общей вместимости.

В декабре присяжные признали срочника виновным в убийстве и покушении на убийство и заслуживающим снисхождения. Это избавило его от пожизненного лишения свободы. Сегодня 2-й Восточный окружной военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к лишению свободы на 24 года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима

Цель — выявить незаконные перепланировки. Инспекторы обходят дома, интересуясь прежде всего любыми несогласованными изменениями. При этом они обращают внимание не только на снесенные стены или дополнительно протянутые коммуникации, но и на мелкие огрехи.

В четверг доллар начал европейскую сессию на спаде из-за спроса на более рискованные валюты на фоне возросших надежд на серьезные меры стимулирования в США после прихода в Белый дом президента Джо Байдена.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA). Она отметила, что речь идет о поддержке в оформлении документации.

ФСБ РФ / ТАСС

Двое 16-летних подростков стали разрабатывать план нападения на школу, в том числе способы убийства учителей и соучеников. Это стало известно сотрудникам ФСБ. Они предотвратили нападение и задержали молодых людей. В их отношении были возбуждены уголовные дела.

В четвертом квартале 2021 года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты, в это же время появится мобильное приложение для них, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой

ЦБ в рамках бюджетного правила приобрел валюту на внутреннем ранке на сумму 7,1 миллиарда рублей. Регулятор возобновил покупку валюты с 15 января. 19 января объем сделок составлял 14,2 миллиарда рублей. Всего за почти неделю покупки валюты регулятором достигли показателя 21,3 миллиарда рублей.

Илья Кива. Государственной авиационной службе Украины приказали не выпускать самолеты с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Россию, заявил его однопартиец, депутат Верховной рады

Экс-чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко был госпитализирован в одну из столичных «коронавирусных» клиник. Информацию журналистам подтвердила сотрудница клинической больницы №52. Медик заявила, что Емельяненко находится «у них», но не уточнила, в каком состоянии находится спортсмен.