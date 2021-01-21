Зеленский объявил национальный траур после пожара в доме престарелых

"В связи с трагедией, произошедшей 21 января 2021 года в результате пожара в доме престарелых в городе Харькове и которая привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 23 января 2021 года днем траура", — говорится в указе.