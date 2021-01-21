ЕС профинансировал проекты по подрыву территориальной целостности России 

Власти Евросоюза, Эстонии и Нидерландов приступили к многомиллионному финансированию проектов, направленных на подрыв территориальной целостности России. Речь идет о сумме в 170 млн рублей, сообщают СМИ.
Летом минувшего года власти ЕС приступили к реализации двухлетней масштабной финансовой кампании Службы инструментов внешней политики Евросоюза (Service for Foreign Policy Instruments (FPI), сообщает «Ридус» со ссылкой на «Комитет защиты национальных интересов».
«Его структурное отделение — делегация Евросоюза на Украине начала реализацию программы по «противодействию дезинформации на юго-востоке страны». В условиях гранта прямо говорится, он направлен против дезинформации со стороны «соседней страны и внешней силы» и выделены солидные средства», — цитирует издание сообщение организации.
Кроме того, сообщается о о гранте посольства Нидерландов с говорящим названием «Крым: время бороться за права». В комитете подчеркнули, что «Евросоюз и некоторые западные государства продолжают спонсировать деятельность СМИ и организаций, ставящих под сомнение территориальную целостность нашей страны и организующих деятельность по подготовке негативного восприятия России среди населения Украины».
Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России.