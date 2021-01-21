ЕС профинансировал проекты по подрыву территориальной целостности России 

Эстонии и Власти Евросоюза Нидерландов приступили к многомиллионному финансированию проектов, направленных на подрыв территориальной целостности России . Речь идет о сумме в 170 млн рублей, сообщают СМИ.

Летом минувшего года власти ЕС приступили к реализации двухлетней масштабной финансовой кампании Службы инструментов внешней политики Евросоюза (Service for Foreign Policy Instruments (FPI), сообщает «Ридус» со ссылкой на «Комитет защиты национальных интересов».

«Его структурное отделение — делегация Евросоюза на Украине начала реализацию программы по «противодействию дезинформации на юго-востоке страны». В условиях гранта прямо говорится, он направлен против дезинформации со стороны «соседней страны и внешней силы» и выделены солидные средства», — цитирует издание сообщение организации.

Кроме того, сообщается о о гранте посольства Нидерландов с говорящим названием «Крым: время бороться за права». В комитете подчеркнули, что «Евросоюз и некоторые западные государства продолжают спонсировать деятельность СМИ и организаций, ставящих под сомнение территориальную целостность нашей страны и организующих деятельность по подготовке негативного восприятия России среди населения Украины».