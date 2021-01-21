КС Молдавии признал незаконным особый статус русского языка

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным закон о функционировании языков, который предусматривает, что русский язык является языком межнационального общения.

Такое решение зачитала глава КС Домника Маноле.

«Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционным закон о функционировании языков. Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения», — цитирует её РИА Новости.

Один из авторов обращения в КС по поводу этого закона, депутат Октавиан Цыку, заявил, что нормативный акт якобы дискриминирует молдаван и представителей других национальных меньшинств в Молдавии, которые не говорят на русском языке.