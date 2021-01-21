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КС Молдавии признал неконституционным особый статус русского языка 

RT на русском и ещё 6 48 минут назад
КС Молдавии признал незаконным особый статус русского языка
Фото: Конституционный суд Молдавии
Конституционный суд Молдавии признал неконституционным закон о функционировании языков, который предусматривает, что русский язык является языком межнационального общения.
Такое решение зачитала глава КС Домника Маноле.

«Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционным закон о функционировании языков. Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения», — цитирует её РИА Новости.

Один из авторов обращения в КС по поводу этого закона, депутат Октавиан Цыку, заявил, что нормативный акт якобы дискриминирует молдаван и представителей других национальных меньшинств в Молдавии, которые не говорят на русском языке.
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16 декабря парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны.
Позднее президент Молдавии Игорь Додон утвердил статус русского как языка межэтнического общения.
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В мире , Игорь Додон , РИА Новости , Молдова
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