КС Молдавии признал незаконным особый статус русского языка

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным закон о функционировании языков, который предусматривает, что русский язык является языком межнационального общения.
Такое решение зачитала глава КС Домника Маноле.
«Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционным закон о функционировании языков. Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения», — цитирует её РИА Новости.
Один из авторов обращения в КС по поводу этого закона, депутат Октавиан Цыку, заявил, что нормативный акт якобы дискриминирует молдаван и представителей других национальных меньшинств в Молдавии, которые не говорят на русском языке.
16 декабря парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны.
Позднее президент Молдавии Игорь Додон утвердил статус русского как языка межэтнического общения.