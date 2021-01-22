Главный инфекционист США обрадовался уходу Трампа

"Я не получаю удовольствия от ситуаций, когда противоречишь президенту. На самом деле не чувствуешь, что можешь что-либо сказать и не будет последствий у этого", — ответил Фаучи на брифинге в Белом доме на просьбу журналистов рассказать о том, чувствует ли он перемену с приходом новой администрации.

Ученый признался, что чувствует облегчение.

"Сама мысль, что ты можешь выйти сюда и говорить о том, что знаешь. О доказательствах, о науке. И знать — это все: пусть говорит наука. Это действительно освобождающее ощущение", — сказал Фаучи.

Он отметил, что при прошлой администрации допускались некомфортные для специалиста не основанные на науке высказывания.

Относительно редких встреч с журналистами в Белом доме в последние месяцы Фаучи сказал: "Думаю, что я вернулся".