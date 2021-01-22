Главный инфекционист США обрадовался уходу Трампа

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что при предыдущем президенте США Дональде Трампе он не чувствовал возможности высказываться без последствий.
"Я не получаю удовольствия от ситуаций, когда противоречишь президенту. На самом деле не чувствуешь, что можешь что-либо сказать и не будет последствий у этого", — ответил Фаучи на брифинге в Белом доме на просьбу журналистов рассказать о том, чувствует ли он перемену с приходом новой администрации.
Ученый признался, что чувствует облегчение.
"Сама мысль, что ты можешь выйти сюда и говорить о том, что знаешь. О доказательствах, о науке. И знать — это все: пусть говорит наука. Это действительно освобождающее ощущение", — сказал Фаучи.
Он отметил, что при прошлой администрации допускались некомфортные для специалиста не основанные на науке высказывания.
Относительно редких встреч с журналистами в Белом доме в последние месяцы Фаучи сказал: "Думаю, что я вернулся".