Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Байден впервые показал свой кабинет 

Lenta.ru 44 минуты назад
Байден впервые показал свой кабинет
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден впервые показал журналистам свой кабинет в Белом доме. Помещение для нового лидера страны преобразили за несколько часов, сообщает CNN.
Знаменитый Овальный кабинет украсили бронзовым бюстом Сесара Чавеса — латиноамериканского правозащитника и борца за свободы трудящихся. Журналисты увидели в этом отсылку к изменению миграционного законодательства — Байден предложил упростить получение грин-карты для работников, занятых в сельском хозяйстве.
Также президент поменял портрет первого лидера страны Эндрю Джексона на изображение политика и мыслителя Бенджамина Франклина. Пресса, увидевшая рядом с ним коллекцию из лунного камня, связала это с интересом нового президента к науке.
По всей резиденции повесили множество портретов знаменитых политиков: Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Франклина Делано Рузвельта и других. Примечательно, что при этом был убран бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Также Байден вернул картину «Авеню под дождем» 1917 года, которая висела при Бараке Обаме, но была убрана при Дональде Трампе. На ней изображена Пятая авеню в Нью-Йорке во время ливня, завешанная американскими флагами.
Особое внимание представителей СМИ привлек рабочий стол Байдена — на нем появилась чашка с блюдцем для чая или кофе. По некоторым данным, Трамп не очень любил эти напитки, зато обожал диетическую колу. Сообщается, что в его столе даже была специальная кнопка — экс-президент нажимал на нее, и в кабинет сразу же приносили любимую газировку. Байден избавился и еще от одного напоминания о Трампе — флаги разных родов войск, которые находились за спиной при работе за столом, убрали, а на сервант поставили фотографии многочисленной родни нового президента.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Последние новости
Путин призвал выравнять цены на жилье Путин призвал выравнять цены на жилье ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России за войну 2008 года ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России за войну 2008 года МВД заявило о возможных попытках дестабилизировать ситуацию в России МВД заявило о возможных попытках дестабилизировать ситуацию в России
Комментарии 1
В мире , Джордж Вашингтон , Барак Обама , Джозеф Байден , Уинстон Черчилль , Дональд Трамп , Эндрю Джексон , Авраам Линкольн , Бенджамин Франклин , CNN , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
00:14
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
Происшествия
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
01:21
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
Армия Войска
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
00:48
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
Происшествия
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
00:15
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение