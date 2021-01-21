Байдену посоветовали признать провал антироссийских санкций

опулярная среди западных стран политика санкций против России оказалась безрезультативной. К такому мнению пришел геополитолог и обозреватель газеты Figaro Рено Жирар.

По мнению автора, долгое время в американской внешней политике отсутствовала ясность и понимание текущего положения дел. Поэтому в первую очередь Байден должен заявить о приверженности пятой статье устава НАТО , обеспечивающей вмешательство США в случае нападения на союзное государство.

"Как только Польша и страны Балтии обретут уверенность, Вашингтону придется осознать, что политика санкций против Москвы не сработала", — отметил Рено Жирар.

Журналист призвал не рассчитывать на установление в России прозападного режима. Он видит лишь один способ, который позволит Вашингтону привлечь Москву на свою сторону.

"Если Байден захочет понемногу направлять Россию в русло своей политики, то это будет возможно только посредством торговли и дипломатического компромисса", — считает геополитолог.

Он отметил, что Россия и США могли бы найти точки соприкосновения в общей борьбе против радикального исламизма, а также в вопросах разоружения.