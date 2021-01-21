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Москва

Байдену посоветовали признать провал санкций против России 

РИА Новости и ещё 1 52 минуты назад
Байдену посоветовали признать провал антироссийских санкций
Фото: Reuters
опулярная среди западных стран политика санкций против России оказалась безрезультативной. К такому мнению пришел геополитолог и обозреватель газеты Figaro Рено Жирар.
По мнению автора, долгое время в американской внешней политике отсутствовала ясность и понимание текущего положения дел. Поэтому в первую очередь Байден должен заявить о приверженности пятой статье устава НАТО, обеспечивающей вмешательство США в случае нападения на союзное государство.

"Как только Польша и страны Балтии обретут уверенность, Вашингтону придется осознать, что политика санкций против Москвы не сработала", — отметил Рено Жирар.

Журналист призвал не рассчитывать на установление в России прозападного режима. Он видит лишь один способ, который позволит Вашингтону привлечь Москву на свою сторону.

"Если Байден захочет понемногу направлять Россию в русло своей политики, то это будет возможно только посредством торговли и дипломатического компромисса", — считает геополитолог.

Он отметил, что Россия и США могли бы найти точки соприкосновения в общей борьбе против радикального исламизма, а также в вопросах разоружения.
Отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Дональда Трампа. Демократы объявили о возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском влиянии" на выборы и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Москвой". Он так и не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
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Комментарии 6
В мире , Политика , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , НАТО , Москва , Польша , США
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