Украинский дипломат призвал отдать страну Америке для борьбы с Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал предоставить территорию страны американцам в качестве плацдарма для борьбы с Россией , а также рассказал о планах Киева потушить свет в Кремле.

В эфире телеканала "Прямой" дипломат заявил, что Украина может помочь американским вооруженным силам "чувствовать себя в полной мере" в Черном море, которое становится театром потенциальных столкновений.

"Мы сегодня можем предложить американцам возможности в сфере киберактивности, которые на самом деле для американцев сегодня являются чрезвычайно важными", — продолжил Огрызко.

Он назвал возможности в киберсреде "чувствительной штукой", сравнимой по разрушительной силе с ядерным оружием. Дипломат признался, что в последние годы изучает возможности "повлиять" на Россию подобным образом.

"Наша цель должна формулироваться не в том, что вести какие-то военные действия, а в том, чтобы выключить лампочки в Кремле", — добавил Огрызко, отметив, что таким образом задачу сформулировал экс-министр обороны Великобритании.

"Представьте себе, что такое энергетический коллапс города Москвы на два дня", — заключил он.

Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. А политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда , в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".

При этом последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы. Старое оружие постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное и бывшее в употреблении вооружение.