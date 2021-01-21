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Москва

Украина помешает России построить опреснительные объекты в Крыму 

Артём Кульша 20 минут назад
СМИ сообщили о намерении Украины помешать РФ построить опреснительные объекты в Крыму
Фото: ТАСС
Власти Украины попытаются помешать строительству Россией сооружений по опреснению морской воды в Крыму. Об этом сообщает Sohu.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого.
В начале января в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма сообщили, что в настоящее время в республике разрабатывается инвестиционный проект по строительству сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса. Строительство планируется начать в 2021 году.

«Украина будет вмешиваться (в проект. — Прим. ред.)», — сообщает Sohu.

Китайское издание указало на то, что на протяжении последних лет Киев неоднократно пытался различным образом блокировать Крым — поставки туда воды и продовольствия, транспортную доступность полуострова, — а мировое сообщество закрывало на это глаза.

«Трюк России с опреснительными установками заставляет украинские власти нервничать — они вот-вот лишатся своего козыря», — высказал мнение автор публикации.

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