Власти Украины попытаются помешать строительству Россией сооружений по опреснению морской воды в Крыму . Об этом сообщает Sohu.

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого.

В начале января в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма сообщили, что в настоящее время в республике разрабатывается инвестиционный проект по строительству сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса. Строительство планируется начать в 2021 году.

«Украина будет вмешиваться (в проект. — Прим. ред.)», — сообщает Sohu.

Китайское издание указало на то, что на протяжении последних лет Киев неоднократно пытался различным образом блокировать Крым — поставки туда воды и продовольствия, транспортную доступность полуострова, — а мировое сообщество закрывало на это глаза.