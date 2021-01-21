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В Швейцарии пройдет референдум о запрете на ношение никаба 

Российская Газета 1 час назад
В Швейцарии пройдет референдум о запрете на ношение никаба
Фото: РИА Новости
Швейцарские коммуны выступают за проведение 7 марта референдума о запрете никаба. Акцию "Да — запрету на ношение чадры" инициировал комитет в городе Эгеркинген в кантоне Золотурн, который начал кампанию за народное волеизъявление, сообщает портал 20min.ch.

"Бурки и никабы не являются обычными предметами одежды. Они лишают женщин права жить на равных в нашем обществе", — отмечается в специально выпущенной "газете для голосования", которую комитет хочет разослать как можно большему количеству домохозяйств. На сайте утверждается также, что укрытие лица может маскировать террористический умысел.

Правительство и парламент считают инициативу излишней. "В Швейцарии нет проблем с завуалированным лицом. Всего около 20-30 женщин носят никаб. А бурки вообще не видно", — отметила министр юстиции Карин Келлер-Зуттер.
По ее мнению, ограничение ударит по туризму. Более того, у кантонов есть свобода действий. Например, в Санкт-Галлене и Тичино уже действует запрет на хиджабы. Поэтому нет необходимости введения общенационального запрета.
В 2009 году 60 процентов швейцарцев поддержали на референдуме предложение о запрете строительства минаретов. По статистике, мусульмане составляют около 5% населения Швейцарии. Ранее запрет на хиджабы ввели Франция, Дания и Австрия. Официально запрещено носить в общественных местах платки и головные уборы, полностью закрывающие лицо.
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В мире , Австрия , Дания , Санкт-Галлен , Франция , Швейцария
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