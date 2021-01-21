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В США сняли «фильм-пророчество» об исчезновении Украины 

Мария Иванова 27 минут назад
В США сняли «фильм-пророчество» об исчезновении Украины
Фото: скриншот Netflix
«Комсомольская правда» рассказала, что новый фильм Netflix «Смертельная зона» (Outside the Wire) может стать пророческим, если Украина продолжит бороться с ДНР и ЛНР.
По сюжету фильма, на территории Украины идет гражданская война, а войска США выполняют роль миротворцев «в зоне беззакония и жестокости».

«Фильм качественно и четко показал отсутствие перспектив у страны, которой отведена трагическая роль — служить «раздражителем» России», — подчеркнула газета.

В фильме Украину будущего разделили на три сектора, «загнанный в каменный век» украинский, нейтральный под контролем США и пророссийский «красный».
«КП» отмечает, что «красных» сначала изображают главным злом, но затем выясняется — «украинские сироты появляются не на пустом месте, а из-за авиаударов США», а война затянулась, так как Вашингтону выгодна дестабилизация России.

«Лицо Америки — это лицо нескончаемой войны», — говорит один из героев фильма.

По версии «КП», именно США оказываются главным врагом Украины, так как гибель украинцев для них — «допустимые потери». Netflix «можно простить» за изображение украинских националистов, осознавших, что их враг — Вашингтон.

«И за картинку того, что будет с Украиной, если она продолжит воевать с русской частью себя самой», — заключила газета.

Как писал «Рамблер», ранее украинское издание «Вести» рассказало о фильме «Атлантида», который будет бороться за «Оскар» в 2021 году. Действие картины разворачивается в 2025 году: режиссер Валентин Васянович представил, что Украина одержала победу и вернула себе Донбасс, который к тому времени стал непригодной для жизни территорией.
В своей картине Васянович показал, что избавившись от России, Украина тут же получила нового «узурпатора» — США, страну, которая закрывает «ненужные» заводы и оставляет людей в нищете. «Вести» отмечают, что украинцы раскритиковали фильм: по их мнению, Васянович «слил» Донбасс, показав, что региону лучше не возвращаться в состав Украины.
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Комментарии
В мире , Валентин Васянович , Netflix , Комсомольская правда
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