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Москва

Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины «Спутник V» в Европе 

РИА Новости 34 минуты назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA).

"Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА", — сказала канцлер, отвечая на вопросы на брифинге.

Она добавила, что речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации. Канцлеру также задали вопрос о содержании ее беседы с Путиным в начале января, в частности, об интересе к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".
Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение "Спутника V"
"Считаю, что это хорошая вещь", — сказала Меркель.
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В мире , Видео , Ангела Меркель , Владимир Путин , ЕС
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