В Европе оправдали Россию за войну в Южной Осетии в 2008 году

21 января Большая палата ЕСПЧ опубликовала постановление по жалобе «Грузия против России (II)». По его итогам в пресс-службе Министерства юстиции России сообщили, что ЕСПЧ не поддержал утверждения Грузии о том, что российские Вооруженные силы вторглись в Южную Осетию 7 августа 2008-го, то есть до нападения военных Грузии на Цхинвал.

Также суд отказался возложить на Россию ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, которые произошли 8-12 августа 2008-го, когда российские военнослужащие отражали нападение грузинских на миротворческий контингент и гражданское население.