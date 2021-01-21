В Европе оправдали Россию за войну в Южной Осетии в 2008 году

Россия не вторгалась на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года. К такому выводу, как сообщает ТАСС, пришел Европейский суд по правам человека.
21 января Большая палата ЕСПЧ опубликовала постановление по жалобе «Грузия против России (II)». По его итогам в пресс-службе Министерства юстиции России сообщили, что ЕСПЧ не поддержал утверждения Грузии о том, что российские Вооруженные силы вторглись в Южную Осетию 7 августа 2008-го, то есть до нападения военных Грузии на Цхинвал.
Также суд отказался возложить на Россию ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, которые произошли 8-12 августа 2008-го, когда российские военнослужащие отражали нападение грузинских на миротворческий контингент и гражданское население.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», президент Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что Грузия будет готова к диалогу с Россией не раньше, чем та четко просигнализирует о своей готовности признать невозможность строительства отношений на принуждении. Тогда же она назвала своим главным желанием и основной целью мирное возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии.