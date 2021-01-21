В ЛНР заявили о дезертирстве украинских солдат из-за морозов 

В Народной милиции ЛНР рассказали о проблемах, которые начались у Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за морозов, и побеге украинских солдат. Об этом сообщается на сайте органа.

В ЛНР заявили, что подразделения ВСУ оказались не готовы к зиме: так, 11-му батальону 59-й бригады ВСУ выдали летнее дизельное топливо под видом зимнего. Выяснилось это, когда топливо доставили на передовые позиции, чтобы заправить семь БМП-1. Боевые машины пехоты не смогли завестись для прогрева двигателей.

По данным ЛНР, в районе луганского поселка Трёхизбенка солдаты ВСУ украли дизельные тепловые пушки из пунктов обогрева населения.

«Хищение имущества произошло днем, преступники заявили находящимся в пунктах обогрева гражданам, что тепловые пушки изымаются на плановый техосмотр», — рассказали в милиции.

В ЛНР подчеркнули, что морозная погода стала причиной небоевых потерь и дезертирства украинских военных, что «еще раз доказывает неготовность подразделений ВСУ к действиям в условиях зимы».

Как писал «Рамблер», ранее в ЛНР заявили, что ВСУ продолжает размещать вооружение и военную технику на подконтрольной Украине территории Донбасса в нарушение дополнительных мер, введенных для соблюдения перемирия.