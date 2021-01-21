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Москва

В ЛНР заявили о дезертирстве украинских солдат из-за морозов 

Мария Иванова 1 час назад
В ЛНР заявили о дезертирстве украинских солдат из-за морозов
Фото: ТАСС
В Народной милиции ЛНР рассказали о проблемах, которые начались у Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за морозов, и побеге украинских солдат. Об этом сообщается на сайте органа.
В ЛНР заявили, что подразделения ВСУ оказались не готовы к зиме: так, 11-му батальону 59-й бригады ВСУ выдали летнее дизельное топливо под видом зимнего. Выяснилось это, когда топливо доставили на передовые позиции, чтобы заправить семь БМП-1. Боевые машины пехоты не смогли завестись для прогрева двигателей.
По данным ЛНР, в районе луганского поселка Трёхизбенка солдаты ВСУ украли дизельные тепловые пушки из пунктов обогрева населения.

«Хищение имущества произошло днем, преступники заявили находящимся в пунктах обогрева гражданам, что тепловые пушки изымаются на плановый техосмотр», — рассказали в милиции.

В ЛНР подчеркнули, что морозная погода стала причиной небоевых потерь и дезертирства украинских военных, что «еще раз доказывает неготовность подразделений ВСУ к действиям в условиях зимы».
Как писал «Рамблер», ранее в ЛНР заявили, что ВСУ продолжает размещать вооружение и военную технику на подконтрольной Украине территории Донбасса в нарушение дополнительных мер, введенных для соблюдения перемирия.
В ВСУ заявили о двух за последние сутки нарушениях режима прекращения огня со стороны ополченцев. Пострадал один украинский солдат.
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