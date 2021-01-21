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Фото Сандерса в варежках с инаугурации стало вирусным в соцсетях 

РИА Новости 1 час назад
Фото Сандерса в варежках с инаугурации стало вирусным в соцсетях
Фото: AFP 2020 / Brendan Smialowski
. Фото сенатора Берни Сандерса в варежках с инаугурации президента США Джо Байдена стало вирусным в соцсетях.
Фото Сандерса, который сидит в теплой крутке, защитной маске и варежках, распространилось в соцсетях под тегом #berniesmittens. Температура в этот момент составляла +6 градусов. Пользователи активно использовали фото для создания мемов и фотожаб.
Варежки были сделаны учительницей из Вермонта Дженной Эллис, которая подарила их Сандерсу несколько лет назад, сообщили СМИ. Как рассказала сама Эллис в Twitter, она сделала их из старых свитеров.
Сам Сандерс также отреагировал на вопросы о варежках. "В Вермонте мы одеваемся тепло, мы знаем кое-что о холоде. Мы не беспокоимся о моде, а заботимся о тепле", — заявил сенатор CBS News.
В среду состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Пост вице-президента США заняла Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой "цветной" фигурой на посту, который считается вторым по значимости в американской политике.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Берни Сандерс , CBS , США
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