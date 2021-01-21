Фото Сандерса в варежках с инаугурации стало вирусным в соцсетях 

Фото Сандерса, который сидит в теплой крутке, защитной маске и варежках, распространилось в соцсетях под тегом #berniesmittens. Температура в этот момент составляла +6 градусов. Пользователи активно использовали фото для создания мемов и фотожаб.

Если бы экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс приехал не к Байдену, а к Путину. #berniesmittens pic.twitter.com/r2ID2XGThf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 21, 2021

I am once again asking for a scarf to go with my fuzzy mittens #BernieSanders #berniesmittens pic.twitter.com/Vyxc6qiJzz— Arting Starvist (@lexichipperini) January 21, 2021

Сам Сандерс также отреагировал на вопросы о варежках. "В Вермонте мы одеваемся тепло, мы знаем кое-что о холоде. Мы не беспокоимся о моде, а заботимся о тепле", — заявил сенатор CBS News.