В Германии раскритиковали преемника Меркель за дружелюбие к России

Лашет, как сообщал «Рамблер», — премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Он был избран председателем ХДС на прошлой неделе. Лашет неоднократно называл Россию частью общеевропейского дома и заявлял о необходимости больше сотрудничать с ней, не замалчивая при этом спорные вопросы.

Вчера Баербок заявила, что ее всегда раздражало то, сколь дружелюбно Лашет высказывается о России, одновременно стремясь казаться проевропейским политиком. Она назвала это свидетельством отсутствия у него четкого представления о внешней политике. Баербок выразила уверенность, что лидер сильнейшей партии Германии должен таковым обладать.

Также она призвала Лашета отказаться от поддержки газопровода «Северный поток — 2». Баербок назвала проект серьезной атакой на безопасность восточноевропейских стран, а также высказала мнение, что прекращение транзита газа через территорию Украины станет поистине фатальным событием с точки зрения геополитики.