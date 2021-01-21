Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Преемника Меркель раскритиковали за дружелюбие к России 

Артём Кульша 35 минут назад
В Германии раскритиковали преемника Меркель за дружелюбие к России
Фото: Reuters
Новый глава Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет раздражает дружелюбием по отношению к России. Об этом, как сообщает Spiegel, заявила лидер партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Баербок.
Лашет, как сообщал «Рамблер», — премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Он был избран председателем ХДС на прошлой неделе. Лашет неоднократно называл Россию частью общеевропейского дома и заявлял о необходимости больше сотрудничать с ней, не замалчивая при этом спорные вопросы.
Вчера Баербок заявила, что ее всегда раздражало то, сколь дружелюбно Лашет высказывается о России, одновременно стремясь казаться проевропейским политиком. Она назвала это свидетельством отсутствия у него четкого представления о внешней политике. Баербок выразила уверенность, что лидер сильнейшей партии Германии должен таковым обладать.
Также она призвала Лашета отказаться от поддержки газопровода «Северный поток — 2». Баербок назвала проект серьезной атакой на безопасность восточноевропейских стран, а также высказала мнение, что прекращение транзита газа через территорию Украины станет поистине фатальным событием с точки зрения геополитики.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Комментарии 4
В мире , Армин Лашет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
00:14
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
Происшествия
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
00:48
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
00:15
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
Происшествия
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
02:04
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
Армия
Видео ракетных стрельб корабля «Ярослав Мудрый»
01:28
Видео ракетных стрельб корабля «Ярослав Мудрый»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение