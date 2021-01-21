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Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение вакцины «Спутник V» 

РИА Новости 6 минут назад
Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)", — отметили в фонде.

Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.
"Венгрия — первая страна ЕС, которая оценила преимущества российской вакцины "Спутник V" и одобрила ее применение на своей территории. Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
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Комментарии
В мире , Кирилл Дмитриев , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций
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